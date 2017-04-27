Защитник БАТЭ Неманья Милунович рассказал о проблемах с травмами в команде.

— Поединок с динамовцами выдался не только нервным, но и жестким.

— Знали, что соперник будет биться изо всех сил — впрочем, как и мы. Однако ни в чем не хочу оправдываться и искать дополнительные причины невыхода в финал. Вот в первом кубковом матче в Бресте — как и в последующей игре чемпионата на поле «Динамо» — отсутствие многих футболистов основного состава БАТЭ действительно сказалось. Радует, что на каждой тренировке ребята потихоньку, по одному, но возвращаются в строй. Надеемся, наши травмы и неудачи теперь останутся за спиной.

— В этом и кроется главная причина стартового невыразительного отрезка БАТЭ?

— Судите сами: как-то мы насчитали одиннадцать заболевших и травмированных! Представляете? Ясно же, что при таком раскладе тренеру тяжело вести подготовительный процесс, наигрывать состав, а команде — демонстрировать хорошую игру. Надеюсь, это уже в прошлом. Да и БАТЭ при любых обстоятельствах всегда знает, к чему стремиться — и так будет постоянно, – сказал Милунович.