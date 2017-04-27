Как заявил со ссылкой на генерального директора минского «Динамо» Анатолия Курильца ведущий программы «День спорта» на «Беларусь-1», бюджет минского «Динамо» станет ниже.

«Бюджет минского «Динамо» в 10-м сезоне КХЛ будет меньше по сравнению с предыдущим. Об этом заявил гендиректор команды Анатолий Курилец», – звучит в эфире «Беларусь-1».

Отметим, что по информации Tribuna.com в сезоне 2016/17 у минского «Динамо» был один из самых больших бюджетов в истории. Одна из причин этого – большое количество расторжений контрактов по инициативе клуба по ходу сезона.