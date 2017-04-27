Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о билетной программе клубов.

- На матчах «Крумкачоў» возникает длинная очередь за билетами. Нужно до 50 минут стоять, чтобы приобрести квиток. Причем только одна касса работала. Какое-то безобразие было.

– Наверное, вы знаете, что продажей билетов на матчи занимаются клубы, а не федерация футбола. Каждый клуб принимает решение о том, как он будет реализовывать свои билеты. У каждого клуба есть своя билетная программа. Это и обращение к компаниям, которые могут через интернет продавать квитки. В конце концов, можно нанять пять кассиров. Но федерация к этому отношения не имеет. Мы отвечаем за реализацию билетов на национальную сборную, здесь я готов отвечать на вопросы. Но если клуб принял решение сэкономить на двух кассирах, оставить одну кассу, а три не открывать, то это не вина АБФФ.

- Но федерация футбола ведь допустила их к участию в чемпионате, следовательно, несет ответственность.

– За что?

- Если у них не хватает средств нанять двух кассиров.

– До сих пор систему продажи билетов в лицензирование футбольных клубов не включали. Если будет принято решение включить туда билетные программы, мы будем их смотреть. Но если клубы не хотят заработать и привлечь болельщиков, то не к нам надо этот вопрос адресовывать. Не может АБФФ отвечать за все, что творится в белорусском футболе, – сказал Сафарьян.