﻿ Сергей Сафарьян: «Очередь на матчах «Крумкачоў»? Если клуб принял решение сэкономить на двух кассирах, то это не вина АБФФ». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Очередь на матчах «Крумкачоў»? Если клуб принял решение сэкономить на двух кассирах, то это не вина АБФФ»

28.04.2017 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о билетной программе клубов.

- На матчах «Крумкачоў» возникает длинная очередь за билетами. Нужно до 50 минут стоять, чтобы приобрести квиток. Причем только одна касса работала. Какое-то безобразие было.

– Наверное, вы знаете, что продажей билетов на матчи занимаются клубы, а не федерация футбола. Каждый клуб принимает решение о том, как он будет реализовывать свои билеты. У каждого клуба есть своя билетная программа. Это и обращение к компаниям, которые могут через интернет продавать квитки. В конце концов, можно нанять пять кассиров. Но федерация к этому отношения не имеет. Мы отвечаем за реализацию билетов на национальную сборную, здесь я готов отвечать на вопросы. Но если клуб принял решение сэкономить на двух кассирах, оставить одну кассу, а три не открывать, то это не вина АБФФ.

- Но федерация футбола ведь допустила их к участию в чемпионате, следовательно, несет ответственность.

– За что?

- Если у них не хватает средств нанять двух кассиров.

– До сих пор систему продажи билетов в лицензирование футбольных клубов не включали. Если будет принято решение включить туда билетные программы, мы будем их смотреть. Но если клубы не хотят заработать и привлечь болельщиков, то не к нам надо этот вопрос адресовывать. Не может АБФФ отвечать за все, что творится в белорусском футболе, – сказал Сафарьян.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о билетной программе клубов.

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