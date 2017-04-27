Белорусский полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что не собирается переходить в чемпионат ниже уровнем.

— Ваш контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2018 года. Уже закрадываются мысли о том, что будете делать дальше?

— Пока я наслаждаюсь тем, что играю в «Ростове». Мысли? Нет, пока не зацикливаюсь на том, что будет потом. Хочу отыграть до конца этот и следующий сезоны. Нужно качественно выступать. Если в следующем чемпионате буду играть так же, как и в этом, то, пожалуй, рано вешать бутсы на гвоздь (улыбается). Хотя… Главное – здоровье!

— Готовы стать для «Ростова» своим Игнашевичем, которому уже 37?

— Всегда были игроки, на которых можно и нужно равняться. Может быть, в «Ростове» кто-то станет брать пример и с меня. Посмотрим, как получится.

— А уехать в Китай — это не про вас?

— Туда не так-то просто попасть. В Китай, как правило, зовут звезд. Не знаю, мне приглашения не поступало. Да и сам я иллюзий на сей счет не питал. Поэтому мне и легко ответить на ваш вопрос.

— Возможно, есть желание в будущем повторить путь Андрея Аршавина? Уехать в Казахстан и феерить там?

— Аршавин сделал свой выбор. Он молодец, в Казахстане продолжает показывать хороший футбол. Но я лучше постараюсь еще поиграть на уровне премьер-лиги. Здесь футбол только развивается. Строятся шикарные стадионы. Лучшее – впереди. Сейчас уезжать отсюда смысла нет. Во всяком случае, мне, — сказал Калачев.