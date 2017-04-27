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АБФФ будет вести прямую трансляцию жеребьевок Кубка Беларуси

28.04.2017 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян ответил на предложение болельщика вести прямые интернет-трансляции жеребьевок Кубка Беларуси.

«Я уточню, почему прямых трансляций не было ранее. Ваше предложение принимается», – сказал Сафарьян на апрельском брифинге.

Отметим, федерация проводит интернет-трансляции жеребьевки чемпионата Беларуси.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян ответил на предложение болельщика вести прямые интернет-трансляции жеребьевок Кубка Беларуси.

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