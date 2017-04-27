Немецкий агент Гердт Бутцек рассказал о том, почему Спартак Миронович не уехал в Германию.

– Миронович – тот человек, благодаря которому я и стал работать в вашей стране. Когда распался Союз, он стал главным тренером сборной, возглавил местную федерацию, в которой я ему помогал. Как мне кажется, Миронович – самая яркая личность, которую я встретил в своей жизни. В нем есть только хорошие качества. Ничего плохого о нем сказать нельзя. Прекрасно помню один момент. Я тогда представлял белорусскую сторону на какой-то жеребьевке в Вене. Вернулся домой только ночью и сразу набрал Спартаку. Помню, сказал ему: «Ты не угадаешь, на кого мы попали!» На что он ответил: «Герд, а как самочувствие твоей жены?» Она в тот момент была беременна. И только когда мы поговорили о ее здоровье, принялись обсуждать рабочие моменты. Вот такой вот Миронович.

– Почему Миронович так и не уехал в бундеслигу?

– Его у себя в разное время хотели видеть все клубы Бундеслиги. И ТУСЕМ, и «Лемго», и «Киль»… А он просто говорил: «Нет. У меня жена, дача, собака. Меня в Минске все устраивает». Его даже как-то попросили назвать сумму, которую он бы хотел зарабатывать в Германии. Немцы готовы были платить любые деньги, но он все равно отказался. Хотя я его понимаю и выбор уважаю. Чтобы работать в Германии с клубом, нужно хорошо знать язык. Иначе будет очень сложно. Спартак это понимал, – рассказал Бутцек.