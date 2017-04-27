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Анатолий Курилец: «Идет плотная работа со Скривенсом, очень плотная. Мы хотим, чтобы он остался в «Динамо»

28.04.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о селекционной работе клуба.

«Сейчас идет селекция, работа в хоккейном клубе «Динамо». Но вы знаете, что до 30 апреля нельзя освещать эту тему. Все после 1 мая вы будете слышать и узнавать. Идет плотная работа с Беном Скривенсом, очень плотная. И мы хотим, чтобы он остался у нас в клубе», – заявил Курилец в эфире «Беларусь-1».

На данный момент контракты на следующий сезон имеют 9 игроков «Динамо», среди них два легионера – Мэтт Эллисон и Роб Клинкхаммер.

 
 
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Генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец рассказал о селекционной работе клуба.

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