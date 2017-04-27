|
Виталий Родионов: «В матче с брестским «Динамо» брак у меня зашкаливал»
28.04.2017 11:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов отметил, что в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» в действиях борисовчан было много брака.
«Подвел нас результат первого полуфинального матча — многовато мы тогда упустили. Ну а дома уже не очень-то получалось растягивать соперника и вследствие этого доставлять мяч в пространство между линиями.
Ну и брака было многовато. У меня он так и вовсе зашкаливал. Но это мои первые, так сказать, сырые впечатления. Радует лишь то, что начали потихоньку возвращаться в игру травмированные. А тем ребятам, кто еще не в строю, желаю скорее поправиться», – сказал Родионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов отметил, что в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» в действиях борисовчан было много брака.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии