Нападающий БАТЭ Виталий Родионов отметил, что в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси против брестского «Динамо» в действиях борисовчан было много брака.

«Подвел нас результат первого полуфинального матча — многовато мы тогда упустили. Ну а дома уже не очень-то получалось растягивать соперника и вследствие этого доставлять мяч в пространство между линиями.

Ну и брака было многовато. У меня он так и вовсе зашкаливал. Но это мои первые, так сказать, сырые впечатления. Радует лишь то, что начали потихоньку возвращаться в игру травмированные. А тем ребятам, кто еще не в строю, желаю скорее поправиться», – сказал Родионов.

«Даже не хочется думать, что было бы, если бы мы не вышли в финал». Брестское «Динамо» приблизилось к еврокубкам