«Реал» намерен приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа ближайшим летом.

По информации Marca, 26-летний вратарь уже попросил руководство английского клуба отпустить его в Испанию.

Мадридцы, в свою очередь, намерены своевременно начать работу по трансферу, чтобы не повторить ситуацию, случившуюся летом 2015 года, когда переход не состоялся, так как необходимые документы не были отправлены вовремя. Клубы пока не начали переговоры, но сумма трансфера оценивается в 70-75 млн евро.

Сообщается, что с самим Де Хеа «Реал» договорился о долгосрочном контракте на 5-6 сезонов.