﻿ «Химик» – «Смолечичи-СТИ». Цинкевич обслужит матч 4-го тура первой лиги. 21.by
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«Химик» – «Смолечичи-СТИ». Цинкевич обслужит матч 4-го тура первой лиги

28.04.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Судья Сергей Цинкевич назначен главным судьей на матч 4-го тура первой лиги «Химик» – «Смолевичи-СТИ».

Отметим, что изначально Цинкевич был назначен дополнительным судьей на игру 5-го тура высшей лиги БАТЭ – «Шахтер», однако затем комиссия по назначениям изменила решение и заменила его на Лобацевича. Как сообщалось ранее, главным судьей матча назначен Дмитрий Дмитриев.

Напомним, в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси произошел спорный эпизод, в котором Цинкевич решил не назначать пенальти в ворота брестского «Динамо». В случае если бы судейско-экспертная комиссия АБФФ посчитала это ошибкой, судья получил бы как минимум два тура дисквалификации.

 
 
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Судья Сергей Цинкевич назначен главным судьей на матч 4-го тура первой лиги «Химик» – «Смолевичи-СТИ».

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