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«Химик» – «Смолечичи-СТИ». Цинкевич обслужит матч 4-го тура первой лиги
28.04.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Судья Сергей Цинкевич назначен главным судьей на матч 4-го тура первой лиги «Химик» – «Смолевичи-СТИ».
Отметим, что изначально Цинкевич был назначен дополнительным судьей на игру 5-го тура высшей лиги БАТЭ – «Шахтер», однако затем комиссия по назначениям изменила решение и заменила его на Лобацевича. Как сообщалось ранее, главным судьей матча назначен Дмитрий Дмитриев.
Напомним, в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси произошел
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Судья Сергей Цинкевич назначен главным судьей на матч 4-го тура первой лиги «Химик» – «Смолевичи-СТИ».
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