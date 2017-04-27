Судья Сергей Цинкевич назначен главным судьей на матч 4-го тура первой лиги «Химик» – «Смолевичи-СТИ».

Отметим, что изначально Цинкевич был назначен дополнительным судьей на игру 5-го тура высшей лиги БАТЭ – «Шахтер», однако затем комиссия по назначениям изменила решение и заменила его на Лобацевича. Как сообщалось ранее, главным судьей матча назначен Дмитрий Дмитриев.

Напомним, в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси произошел спорный эпизод , в котором Цинкевич решил не назначать пенальти в ворота брестского «Динамо». В случае если бы судейско-экспертная комиссия АБФФ посчитала это ошибкой, судья получил бы как минимум два тура дисквалификации.