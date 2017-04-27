Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев рассказал о возможных изменениях в команде.

– Насколько удовлетворены выступлением легионеров в этом сезоне?

– По-разному. В целом порадовал Оскар Фантенберг, хотя ему было порой непросто – первый сезон в КХЛ, лига сильнее, много перелетов. У Петерссона был неоднозначный сезон из-за травм. Он тяжело обретает психологическую уверенность после повреждений. От Максвелла, конечно, ожидали большего. Но он честно относился к работе. Просто, может быть, ему нужна была смена обстановки, новые эмоции.

О’Делл, я считаю, очень хорошо отработал. Конечно, с учетом травмы и того, что ему из-за отсутствия полноценной предсезонной подготовки в середине сезона было очень тяжело физически. Но Эрик боец и очень положительный командный человек. Поэтому мы его и подписали ещё на два сезона. Он точно будет сильнее при правильной работе с ним и подготовке.

– Кого из лидеров клуб намерен сохранить на следующий сезон?

– Наши намерения могут меняться в зависимости от рыночной ситуации. Из лидеров Фантенберг, Петерссон, Крикунов уйдут. По Костицыну думаем. Я очень уважаю Андрея как игрока и человека, но у этого решения много составляющих. На рынке появляются интересные варианты замены. Так что лидеры почти все поменяются, – сказал Воропаев.

Ранее Воропаев заявлял , что клуб намерен сохранить Андрея Костицына.