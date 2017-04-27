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«Бавария» продлила контракт с Тиаго Алькантарой до 2021 года
28.04.2017 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Соглашение 26-летнего хавбека с мюнхенским клубом заключено до лета 2021 года.
«Тиаго – один из лучших и самых востребованных полузащитников в Европе. Мы в клубе очень рады, что сумели продлить сотрудничество с таким замечательным игроком на длительный срок», – прокомментировал сделку председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
«Бавария» – моя семья, и в Мюнхене я чувствую себя как дома. Мне здесь все нравится, и в будущем я хочу завоевать еще много трофеев вместе с «Баварией», – заявил игрок.
Фото: официальный сайт «Баварии»
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«Бавария» подписала новый контракт с полузащитником Тиаго Алькантарой.
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