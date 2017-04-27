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Сергей Сафарьян: «Заем БАТЭ «Крумкачам»? А вы считаете, что это в первый раз такая практика?»

28.04.2017 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил ситуацию с долгом «Крумкачоў» перед БАТЭ.

- Беспроцентный заем, который БАТЭ предоставил «Крумкачам», не нарушает правил АБФФ? В частности, пункт 3.8. регламента: «В целях обеспечения чистоты проведения чемпионата среди команд высшей и первой лиг применяются следующие критерии.

3.8.1. Ни один клуб, принимающий участие в чемпионате, не может прямо или косвенно быть участником (учредителем) любого другого клуба; участвовать в любом качестве в каком бы то ни было управлении, администрировании и/или спортивном выступлении любого другого клуба, принимающего участие в чемпионате; иметь полномочия в каком бы ни было управлении, администрировании любого другого клуба, принимающего участие в чемпионате.

3.8.2. Ни одно физическое или юридическое лицо не может одновременно напрямую или косвенно участвовать в любом качестве в управлении, администрировании более чем одного клуба, принимающего участие в чемпионате, в том числе оказывать любым способом решающее влияние на принятия им решений».

– Что из этого нарушено?

- То есть если один клуб высшей лиги дает другому треть бюджета, то это не является косвенным влиянием?

– А вы считаете, что это в первый раз такая практика? Давайте я приведу вам другой пример. Клуб не рассчитался с другим за трансфер игрока. При прохождении процедуры лицензирования клуб, который должен, обращается к кредитору и просит отсрочку на несколько месяцев. В этой практике есть что-то ненормальное? Нет? Чем тогда заем отличается от отсрочки оплаты с точки зрении финансирования.

«Крумкачы», кстати, попросили заем в середине сезона, когда лицензирование закончилось, а клуб давно играл в чемпионате. К моменту начала лицензирования перед сезоном-2017 он не был погашен. Отсюда, в принципе, все и узнали о его существовании. И если бы клубы не договорились об отсрочке, «Крумкачы» бы лицензию не получили.

А в самом займе никакого футбольно-криминального или сверхъестественного явления нет. Долги между клубами – достаточно распространенное явление. Если они цивилизованно урегулированы, никаких вопросов быть не может. А за то, что БАТЭ дал «Крумкачам» займ, никого в управлении клубом из борисовчан не ввели.

- Но ведь без этого займа этот клуб существовать не сможет?

– Не сможет. Но вопрос сейчас урегулирован. Долги между субъектами хозяйствования влиянием на политику клуба никто никогда не считал.

- Команды провели три матча, во всех победил БАТЭ. В частности, последняя встреча тоже вызывает вопросы. У людей есть подозрения на нечестный характер встречи.

– Я бы задал вопросы людям, которые изобретают велосипеды. Если есть конкретные факты… Вот пусть кто-нибудь из тех, кто обсуждает эту тему, придет в офис «Крумкачоў» и в лицо скажет Денису Шунто: «Ты сдал игру!». Пусть придет в раздевалку к футболистам и предъявит обвинения им. И мне бы очень хотелось посмотреть, как эти люди будут выходить из этого помещения, – сказал Сафарьян.

Отметим, что слова Сафарьяна о том, что заем был взят в середине сезона, расходятся с утверждением Дениса Шунто, который говорил, что дело было в начале года.

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил ситуацию с долгом «Крумкачоў» перед БАТЭ.

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