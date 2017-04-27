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Лукашенко наградил Азаренко и Самсонова орденом Почета
28.04.2017 12:53 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Теннисистка Виктория Азаренко и игрок в настольный теннис Владимир Самсонов получили в пятницу из рук президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.
Обращаясь к Азаренко, Лукашенко попросил ее не останавливаться на достигнутом, сфокусировать свои усилия на тренерской работе и воспитать такого же результативного спортсмена, как она сама.
"Я часто говорю великим спортсменам, Вике говорил: то, что ты достигла высоты, — это хорошо. А теперь ты должна за руку привести хотя бы одного такого, как сама, воспитать и поднять его до этих вершин. Вот это подарок стране, когда ты сам совершил подвиг и еще помог совершить такой же нескольким людям", — сказал Лукашенко
Кроме того, глава государства в торжественной обстановке присвоил почетное звание "Заслуженный тренер Республики Беларусь" старшему тренеру Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ Виктору Стремякову.
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Президент попросил прославленную теннисистку воспитать "хотя бы одного такого, как сама" спортсмена и вывести его в большой спорт.
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