МИНСК, 28 апр — Sputnik. Теннисистка Виктория Азаренко и игрок в настольный теннис Владимир Самсонов получили в пятницу из рук президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

Обращаясь к Азаренко, Лукашенко попросил ее не останавливаться на достигнутом, сфокусировать свои усилия на тренерской работе и воспитать такого же результативного спортсмена, как она сама.

"Я часто говорю великим спортсменам, Вике говорил: то, что ты достигла высоты, — это хорошо. А теперь ты должна за руку привести хотя бы одного такого, как сама, воспитать и поднять его до этих вершин. Вот это подарок стране, когда ты сам совершил подвиг и еще помог совершить такой же нескольким людям", — сказал Лукашенко

Кроме того, глава государства в торжественной обстановке присвоил почетное звание "Заслуженный тренер Республики Беларусь" старшему тренеру Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ Виктору Стремякову.