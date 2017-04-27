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Сергей Новиков: «Единственный тревожный для БАТЭ вопрос, которым задаюсь, — еврокубковый»

28.04.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков отмечает отсутствие конкурентов для БАТЭ в чемпионате Беларуси.

«Даже при очевидно натужном старте БАТЭ поодаль от него не получается рассмотреть конкурентов, чей подбор игроков смотрелся бы внушительнее и мощнее, а игра была бы поставлена гармоничнее. И, к слову, целиком согласен с коллегой Борисом Тасманом, который в недавних заметках на прессболовском сайте на примерах из недавней истории показал, что заминки на старте для БАТЭ не такая уж редкость — за ними обязательны выходы на чемпионские обороты. Жду этого и сейчас.

А единственный тревожный для БАТЭ вопрос, которым задаюсь, — еврокубковый. Увы, отсутствие реального конкурентного фона в домашнем чемпионате может снова, как и в прошлом сезоне, сбить настройки, нужные БАТЭ для прохода квалификационных раундов в Лиге чемпионов» – написал Новиков.

 
 
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Журналист «Прессбола» Сергей Новиков отмечает отсутствие конкурентов для БАТЭ в чемпионате Беларуси.

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