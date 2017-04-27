Трехкратный олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в гребле Владимир Парфенович рассказал о решении перейти на работу детским тренером в Мостах.

– Нормально работается с детьми, без нервов и стресса. Официальное название моей должности: тренер-преподаватель детско-юношеской школы олимпийского резерва.

После того как в Польше закончился контракт, решил вернуться на родину. Приехал в Минск, думаю: «Что же делать с теми знаниями, которые насобирал за всю жизнь? Их же нужно кому-то передать». А у меня старые друзья в Мостах, поэтому решил уехать из столицы – подальше от столичной суеты. Можно было, безусловно, в Минске найти работу, но не захотел. Жить в столице стало дорого и неэффективно. А я решил немного сменить обстановку. Годы работы в Польше и России были очень сложными. В первую очередь устал психологически. И сейчас я точно знаю: работа с национальными командами здоровья не прибавляет.

- Но если брать финансовую составляющую, то условия в Польше и Мостах, наверняка, как небо и земля…

– О чем вы говорите! :) Действительно, сейчас у меня не очень большой заработок – получаю около 350-400 рублей в месяц. Но в дополнение к этому получаю знаменитую белорусскую олимпийскую пенсию – целых 264 рубля. Все не так плохо.

- Работаете без фантастических гонораров.

– А почему бы и нет? Тем более что сегодня многие белорусы столько и зарабатывают. И ничего – выживают. Ну и не очень хочу прибедняться, все-таки успел насобирать за жизнь какую-то копейку. А больше чем один батон в день я все равно не съедаю,

Напомним, после окончания спортивной карьеры занимался бизнесом. В 2000—2004 годах был депутатом парламента Беларуси. Вместе с депутатами своей группы в 2004 году объявил голодовку против третьего президентского срока Александра Лукашенко, за внесение изменений в Избирательный Кодекс.

Работал тренером в сборных России и Польши.