|
Парфенович перешел на работу детским тренером в СДЮШОР в Мостах
28.04.2017 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Трехкратный олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в гребле Владимир Парфенович рассказал о решении перейти на работу детским тренером в Мостах.
– Нормально работается с детьми, без нервов и стресса. Официальное название моей должности: тренер-преподаватель детско-юношеской школы олимпийского резерва.
После того как в Польше закончился контракт, решил вернуться на родину. Приехал в Минск, думаю: «Что же делать с теми знаниями, которые насобирал за всю жизнь? Их же нужно кому-то передать». А у меня старые друзья в Мостах, поэтому решил уехать из столицы – подальше от столичной суеты. Можно было, безусловно, в Минске найти работу, но не захотел. Жить в столице стало дорого и неэффективно. А я решил немного сменить обстановку. Годы работы в Польше и России были очень сложными. В первую очередь устал психологически. И сейчас я точно знаю: работа с национальными командами здоровья не прибавляет.
- Но если брать финансовую составляющую, то условия в Польше и Мостах, наверняка, как небо и земля…
– О чем вы говорите! :) Действительно, сейчас у меня не очень большой заработок – получаю около 350-400 рублей в месяц. Но в дополнение к этому получаю знаменитую белорусскую олимпийскую пенсию – целых 264 рубля. Все не так плохо.
- Работаете без фантастических гонораров.
– А почему бы и нет? Тем более что сегодня многие белорусы столько и зарабатывают. И ничего – выживают. Ну и не очень хочу прибедняться, все-таки успел насобирать за жизнь какую-то копейку. А больше чем один батон в день я все равно не съедаю,
Напомним, после окончания спортивной карьеры занимался бизнесом. В 2000—2004 годах был депутатом парламента Беларуси. Вместе с депутатами своей группы в 2004 году объявил голодовку против третьего президентского срока Александра Лукашенко, за внесение изменений в Избирательный Кодекс.
Работал тренером в сборных России и Польши.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трехкратный олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в гребле Владимир Парфенович рассказал о решении перейти на работу детским тренером в Мостах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии