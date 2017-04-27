Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил белорусской теннисистке Виктории Азаренко и игроку в настольный теннис Владимиру Самсонову ордена Почета.

«Я часто говорю великим спортсменам, Вике говорил: то, что ты достигла высоты, – это хорошо. А теперь ты должна за руку привести хотя бы одного такого, как сама, воспитать и поднять его до этих вершин. Вот это подарок стране, когда ты сам совершил подвиг и еще помог совершить такой же нескольким людям», – сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, глава государства присвоил почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь» старшему тренеру Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ Виктору Стремякову.

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