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Лукашенко наградил Азаренко и Самсонова орденом Почета
28.04.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил белорусской теннисистке Виктории Азаренко и игроку в настольный теннис Владимиру Самсонову ордена Почета.
«Я часто говорю великим спортсменам, Вике говорил: то, что ты достигла высоты, – это хорошо. А теперь ты должна за руку привести хотя бы одного такого, как сама, воспитать и поднять его до этих вершин. Вот это подарок стране, когда ты сам совершил подвиг и еще помог совершить такой же нескольким людям», – сказал Александр Лукашенко.
Кроме того, глава государства присвоил почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь» старшему тренеру Новополоцкой СДЮСТШ ДОСААФ Виктору Стремякову.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил белорусской теннисистке Виктории Азаренко и игроку в настольный теннис Владимиру Самсонову ордена Почета.
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