Белорусский специалист Василий Панков поделился мнением о подготовке сборной Беларуси к чемпионату мира.

— К сожалению, товарищеские встречи не принесли никакого позитива. Конечно, они не всегда могут говорить о том, что все плохо. Спарринги нужны для проверки сил, но, такое ощущение, возможностей побеждать особенно не наблюдается.

— В чем главные проблемы, на ваш взгляд?

— В действиях как защитников, так и нападающих не видится уверенности. То же самое касается и вратаря. С такой игрой не то что забивать, защищаться даже сложно.

— Но и после матчей со шведами из уст Дэйва Льюиса прозвучало: «Все не так плохо, как может показаться на первый взгляд»...

— Честно говоря, не понимаю его стратегию. Оцените один из последних случаев, так скажем, произошедших не на льду. Из команды был отправлен Степанов. Не понимаю абсолютно этого решения. При самом же Дэйве Льюисе Андрей хорошо и забивал, и в обороне отрабатывал. А сейчас вдруг разучился обороняться. Как такое возможно?! Он же постоянно играл, был на виду.

— И при этом был одним из лидеров минского «Динамо» в КХЛ, набрав за сезон 29 бомбардирских баллов...

— Это да, но не так важно, какой играл в клубе. Мы рассуждаем о задачах сборной. Когда я говорю о Степанове как о хорошем игроке, то вспоминаю его удачные действия в свитере национальной команды. Кто-то может быть хорош в клубных матчах, но в сборной себя не найдет. Андрей же не из их числа. Он достойный и опытный игрок. Кого брать, если не его? Степанов может и отдать, и сам забросить. Он это доказывал, что важно, на чемпионатах мира.

— Много людей, разбирающихся в хоккее, в этой ситуации встали на сторону Степанова. Все сразу ведь не могут заблуждаться?

— Скорее всего, это внутрикомандные проблемы. Произошел, может быть, конфликт. Но не принимайте эти слова за факт, это лично мое мнение. Просто обидно, что подобное происходит в команде, где, казалось бы, все под контролем, – сказал Панков.