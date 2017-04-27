Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян отметил, что проверит данные посещаемости матча «Крумкачы» – «Динамо-Брест».

- На матче «Крумкачы» – «Динамо-Брест» согласно протоколу присутствовало 1800 человек. Я же лично пересчитал каждого пришедшего на стадион – там находилось 1100 зрителей. Вы говорили, специальные люди будут следить за тем, чтобы не было приписок. Как реализуется эта идея?

– Эти обязанности вменены инспектору матча. Но вы первый, кто говорит о том, что на 30 процентов была завышена сумма в этом сезоне. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Я проверю данные, и потом вам скажу. У меня такой информации не было.

Эти данные могут расходиться, если «Крумкачы» что-то не так предоставили. Давайте разберемся с этой ситуацией. Раньше никто не ставил вопрос, что «Крумкачы» завышают посещаемость, – сказал Сафарьян.

Согласно протоколу на матче присутствовали 1800 человек.













Фото: сообщество «Футбольный клуб «Крумкача» Вконтакте