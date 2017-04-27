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Немецкий агент Бутцек: «У вас есть хорошие футболисты, но, извините, у белорусского футбола нет престижа»
28.04.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Немецкий агент Гердт Бутцек вспомнил сотрудничество с Петром Качурой.
- У Качуро была возможности попасть в премьер-лигу?
– Конечно, он смог бы там играть, но предложений не было. Я объясню почему. Между белорусским гандболом и футболом огромная разница. Ваши гандболисты в свое время были лучшими на земле, чего не скажешь о футболистах. Поэтому их и звали в хорошие чемпионаты. У вас есть хорошие футболисты, но, извините, у белорусского футбола нет престижа, у чемпионата низкий рейтинг. Если бы Качуро по паспорту был датчанином, шансы закрепиться в Англии у него были бы гораздо выше, – сказал Бутцек.
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Немецкий агент Бутцек: «У вас есть хорошие футболисты, но, извините, у белорусского футбола нет престижа»
Немецкий агент Гердт Бутцек вспомнил сотрудничество с Петром Качурой.
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