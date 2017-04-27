МИНСК, 28 апр — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева проведет несколько сборов с мужской сборной Норвегии, сообщает телеканал NRK .

Белорусская биатлонистка вернулась в большой спорт после рождения дочери Ксении в январе этого года на этапе Кубка мира в Оберхофе . В сезоне она приняла участие в 20 гонках, пять из которых в рамках Чемпионата мира. Лучший результат она показала в пасьюте на ЧМ — второе место . Сейчас Домрачева готовится принять участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

"Естественно, что Дарья присоединится к нам, когда Уле Эйнар будет присутствовать на сборах. Он является членом команды, как и все остальные, но ему дали возможность готовиться по индивидуальной программе вместе с женой, которая тоже делает ставку на Олимпиаду", — сказал спортивный директор биатлонной сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик.

Накануне биатлонистка опубликовала фото в социальной сети. "А вы поверите, что это конец апреля? Потрясающая погода для лыжного катания здесь. Шушен", — подписала снимок Домрачева.

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) Апр 26 2017 в 9:36 PDT

Кроме того, Домрачева планирует провести сборы и с белорусской командой.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году пройдут с 9 по 25 февраля.