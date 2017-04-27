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Домрачева будет тренироваться с норвежскими биатлонистами
28.04.2017 15:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева проведет несколько сборов с мужской сборной Норвегии, сообщает
"Естественно, что Дарья присоединится к нам, когда Уле Эйнар будет присутствовать на сборах. Он является членом команды, как и все остальные, но ему дали возможность готовиться по индивидуальной программе вместе с женой, которая тоже делает ставку на Олимпиаду", — сказал спортивный директор биатлонной сборной Норвегии Мортен Аа Дьюпвик.
Накануне биатлонистка опубликовала фото в социальной сети. "А вы поверите, что это конец апреля? Потрясающая погода для лыжного катания здесь. Шушен", — подписала снимок Домрачева.
Кроме того, Домрачева планирует провести сборы и с белорусской командой.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году пройдут с 9 по 25 февраля.
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Белорусская спортсменка будет работать вместе со своими мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом, который ведет подготовку по индивидуальной программе.
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