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Александр Шамко: «Приоритет и господдержку должны получить виды спорта, которые имеют хорошую перспективу развития и могут принести высокие результаты»

28.04.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко отметил, что приоритетную поддержку должны получать виды спорта с высоким потенциалом.

«В каждом регионе необходимо провести анализ развития всех видов спорта, дать объективную оценку их потенциалу. Приоритет и господдержку должны получить виды спорта, которые имеют хорошую перспективу развития и могут принести высокие результаты.

Должна быть грамотная и продуманная стратегия работы на местах, эффективное и рациональное использование имеющихся ресурсов, в том числе внебюджетных средств», – подчеркнул Шамко.

Также Шамко отметил, что система подготовки спортивного резерва требует совершенствования и корректировки, модернизации и оптимизации.

«И это касается не только самих спортивных школ, но и кадров. Мы должны во всем делать акцент не на количестве, а на качестве. Основным мерилом в нашей работе должен стать высокий конечный результат, – заявил Шамко.

 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко отметил, что приоритетную поддержку должны получать виды спорта с высоким потенциалом.

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