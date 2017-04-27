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Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

28.04.2017 16:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия), сообщает Sputnik. 

В пятницу состоялся четвертьфинальный поединок между Шараповой и эстонской спортсменкой Аннет Контавейт. Встреча завершилась победой россиянки со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте один час 24 минуты.

В 1/2 соперницей Шараповой станет победительница встречи между француженкой Кристиной Младенович и испанкой Карлой Суарес-Наварро, их матч пройдет позже в пятницу.

30-летняя Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации 26 апреля. В стартовом поединке она была сильнее итальянки Роберты Винчи (7:5, 6:3), в 1/8 она одолела соотечественницу Екатерину Макарову (7:5, 6:1).

В Штутгарте теннисный турнир проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде — Фильдерштадте), Шарапова побеждала здесь три раза (2012, 2013, 2014). Два последних года победа доставалась нынешней "первой ракетке" турнира немке Ангелике Кербер.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянка одержала третью победу на турнире, ранее она победила итальянку Роберту Винчи и россиянку Екатерину Макарову.

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