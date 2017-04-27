﻿ Немецкий агент Бутцек: «Хвастович не мог смириться с тем, что белорусские игроки стоят дешево только потому, что они из Беларуси». 21.by
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Немецкий агент Бутцек: «Хвастович не мог смириться с тем, что белорусские игроки стоят дешево только потому, что они из Беларуси»

28.04.2017 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Немецкий агент Гердт Бутцек рассказал об экс-владельце минского «Динамо» Евгении Хвастовиче.

- Когда вы познакомились с бывшим владельцем минского «Динамо» Евгением Хвастовичем?

– Не помню. Но о нем остались очень интересные воспоминания. Он никогда не признавал, что имидж белорусского футбола, белорусского чемпионата находится на очень низком уровне. Хвастович никак не мог смириться с тем, что белорусские игроки стоят дешево только потому, что они из Беларуси.

- На чем вы с ним сошлись?

– Я пытался построить с ним коммерческие отношения, но не получилось.

- Хвастович в одном из интервью признался, что вы помогли «Динамо» заключить хороший контракт на поставку формы.

– Возможно, но я этого не помню. Он хотел, чтобы я помог продать игроков «Динамо», к примеру, братьев Маковских, в европейские клубы. Да, они были хорошими футболистами. Однако Хвастович нереально смотрел на вещи, завышал цену. Если, к примеру, рыночная стоимость игрока ровнялась миллиону долларов, он просил за него пять. Но при таком подходе трансфер никто обсуждать не будет. Хвастович переоценивал своих футболистов.

«Мироновича часто звали в бундеслигу, а Вехтев не закрепился в «Боруссии» из-за одной глупости». Главный агент Беларуси в 90-х

 
 
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Немецкий агент Гердт Бутцек рассказал об экс-владельце минского «Динамо» Евгении Хвастовиче.

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