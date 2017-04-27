Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал спорные эпизоды кубкового матча БАТЭ – «Динамо» Брест (1:0).

Эпизод с Бабаво и Стасевичем

Неоднозначный момент. На записи хорошо видна очень правильно выбранная арбитром позиция, которая позволяет ему оценить действия игроков обеих команд. Очевидно, что фол со стороны Бабаво был. Однако этот фол не привел к последствиям, которые вызвали падение Стасевича.

Надо обратить внимание на то движение, которое совершил игрок после удара по опорной ноге. Он переносит тяжесть своего тела на левую ногу, делает уверенный шаг и может продолжать движение. Тем не менее, Стасевич принимает решение и падает.

Если бы подобное нарушение было вне пределов штрафной площади, арбитр дал бы преимущество и предложил бы продолжить атаку. Такое решение вынес судья и в этом случае. Но, поскольку игрок упал, это было его решение и нарушение со стороны обороняющегося игрока такое падение не вызывало.

В данном случае арбитр был прав. Пенальти не было, – сказал Сафарьян.

Как заявили Tribuna.com в БАТЭ, клуб не подавал и не планирует подавать жалобу на это решение арбитра в судейско-экспертную комиссию.

Инспектор Архипов, который работает в Департаменте судейства АБФФ, поставил положительную оценку Цинкевичу за судейство этого матча. Таким образом, инспектор также посчитал, что ошибок, повлиявших на исход матча, арбитр не допустил.

Судья Сергей Цинкевич назначен главным судьей на ближайший матч 4-го тура первой лиги «Химик» – «Смолевичи-СТИ».

Был ли фол и пенальти на Стасевиче?

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