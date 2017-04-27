Белорусский специалист Эдуард Занковец заявил о том, что покинет «Барыс» и сборную Казахстана.

– Я хотел бы поблагодарить всех, не только игроков, я их уже поблагодарил, но и болельщиков, руководство за то, что работали вместе. Мое путешествие в «Барыс» и Казахстан завершилось. Я хочу пожелать удачи, больше побед и радостных моментов.

Контракт с «Барысом» у меня закончился. Продлевать его не буду. У меня немного другие планы. В этом году я выполнял роль тренера, в следующем году у меня немного другая роль — роль хорошего папы. У меня дочка идет в первый класс. Я хочу больше времени уделить этому, разделять с ней радость успехов, помогать в сложных моментах.

Я буду переживать за «Барыс», буду болеть за Казахстан и казахстанский хоккей. Буду надеяться, что появится много новых Михайлисов, Панюковых и Полоховых, – заявил Занковец.

Напомним, что Занковец возглавил «Барыс» и сборную Казахстана в начале сентября 2016 года. Под его руководством «Барыс» вышел в плей-офф, но проиграл во втором раунде магнитогорскому «Металлургу».

На ЧМ-2017 в дивизионе I Казахстан в пяти матчах одержал 4 победы.