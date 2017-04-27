Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал спорные эпизоды матча «Ислочь» – «Гомель» (0:1).

Об отмененном голе Джона

При вынесении решения в данном моменте следует особое внимание уделить расположению правой руки игрока атакующей команды. Пытаясь сыграть в мяч, защитник «Гомеля» не видит игрока, который находится у него за спиной. Его внимание сосредоточено на мяче. Игрок атакующей команды видит не только мяч, но и расположение игрока защищающейся команды. Выставляя вперед правую руку, Джон не дает возможности выпрыгнуть сопернику и толкает его вперед. Это нарушение правил. Гол не засчитан верно. Арбитр принял верное решение.

ВИДЕО 1

Об отмененном голе Сверчинского

Нужно обратить особое внимание на расположение игроков в момент удара и с какого места осуществляется съемка. Ассистент рефери находится в правильной позиции. Он своевременно стартует с игроками защищающейся команды. Очевидно, что ему лучше видно, кто во время выполнения удара находится ближе к воротам. В данном случае нужно принимать позицию, которую высказывает ассистент рефери. Арбитр принял верное решение.

ВИДЕО 2

Судьи не засчитали два гола «Ислочи» в матче с «Гомелем». По делу?