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«Беларусь 1»: «Руководство минского «Динамо» готово рассмотреть вариант увеличения лимита в формуле 6+1»

28.04.2017 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как заявили в эфире программы «День спорта» на «Беларусь 1», легионерская формула 6+1 может претерпеть изменения.

«Легионерская схема 6+1 на следующий сезон остается прежней. Однако, если потребуется для достижения результата, то руководство готово рассмотреть вариант увеличения лимита», – сказали в репортаже на «Беларусь 1».

Тишь да глушь: что происходит с хоккейным «Динамо» и стоит ли за команду волноваться?

 
 
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Как заявили в эфире программы «День спорта» на «Беларусь 1», легионерская формула 6+1 может претерпеть изменения.

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