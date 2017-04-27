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«Беларусь 1»: «Руководство минского «Динамо» готово рассмотреть вариант увеличения лимита в формуле 6+1»
28.04.2017 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как заявили в эфире программы «День спорта» на «Беларусь 1», легионерская формула 6+1 может претерпеть изменения.
«Легионерская схема 6+1 на следующий сезон остается прежней. Однако, если потребуется для достижения результата, то руководство готово рассмотреть вариант увеличения лимита», – сказали в репортаже на «Беларусь 1».
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«Беларусь 1»: «Руководство минского «Динамо» готово рассмотреть вариант увеличения лимита в формуле 6+1»
Как заявили в эфире программы «День спорта» на «Беларусь 1», легионерская формула 6+1 может претерпеть изменения.
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