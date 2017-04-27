МИНСК, 28 апр — Sputnik. Международный Союз биатлонистов (IBU) в июле рассмотрит возможность проведения крупных биатлонных соревнований в Беларуси, США, Швейцарии и Китае, сообщает портал "Тюменская арена" .



© Фото: Сергей Балай, БелаПАН "Раубичи" примут Чемпионат мира по летнему биатлону в 2019 году

В настоящее время в Праге завершается совместная конференция IBU и Европейского вещательного Союза (Eurovision) с участием компаний-правообладателей телевизионных прав из разных стран.

"В июле также будут рассмотрены вопросы о других биатлонных местах — Беларуси, США, Швейцарии и Китае. Думаю, что в этих странах могут пройти большие соревнования в ближайшем будущем", — сказал Бессеберг.

Напомним, Беларусь в 2015 году принимала юниорский Чемпионат мира по биатлону. Соревнования прошли в РЦОП "Раубичи". После ЧМ белорусские власти обратили внимание, что страна могла бы принять турниры на более высоком уровне. Однако до 2018 года расписание составлено. Ранее президент IBU Андерс Бессеберг рекомендовал Беларуси ориентироваться на середину января 2020-го и 2021 года, поскольку в эти годы претендуют на проведение мировых первенств Рупольдинг и Антерсельва, которые наверняка выиграют это право. Таким образом этапы КМ можно будет провести в Беларуси.