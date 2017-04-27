﻿ Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Сент-Луис» примет «Нэшвилл», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма». 21.by
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Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Сент-Луис» примет «Нэшвилл», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»

28.04.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Сент-Луис – Нэшвилл
Дата проведения
29 апреля, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Анахайм – Эдмонтон
Дата проведения
29 апреля, 05.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 0-1 Счет в серии: 0-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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