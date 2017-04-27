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Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Сент-Луис» примет «Нэшвилл», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
28.04.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Второй раунд
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Второй раунд Счет в серии: 0-1 Счет в серии: 0-1 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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