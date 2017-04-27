﻿ Мария Шарапова: «Это те ощущения, которые я очень люблю». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мария Шарапова: «Это те ощущения, которые я очень люблю»

28.04.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Мария Шарапова, в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыгравшая Анетт Контавейт (Q) 6:3, 6:4, поделилась впечатлениями от матча.

«Я сейчас получаю большое удовольствие от того, что делаю. Особенно это ощущается после матча, потому что во время него о таких абстрактных вещах не думаешь. Зато когда матч закончен, это очень чувствуется. Например, мне не удалось подать на победу, но я не отступила и не перестала бороться, а хорошо провела следующий гейм и нашла ключи к победе. Это те ощущения, которые я очень люблю. Конечно, я была бы рада подать на матч сама, но, когда этого не произошло, я вернулась в игру и сильно провела концовку».

Также 30-летняя россиянка ответила на вопрос, станет ли для нее дополнительной мотивацией критика со стороны Кристины Младенович, с которой она сыграет в полуфинале.

«Вообще не станет».

 

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мария Шарапова, в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыгравшая Анетт Контавейт (Q) 6:3, 6:4, поделилась впечатлениями от матча.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Сент-Луис» примет «Нэшвилл», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика