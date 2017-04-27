Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил о начале карьеры Виктории Азаренко

«Вика совсем маленькая была, когда я начинал немножко играть в теннис. Она только начинала свою карьеру. Ей было 6 или около того, когда мы булочки ели на кортах. Часто это вспоминаю», – сказал Лукашенко в программе «Наши новости» на ОНТ.

Напомним, сегодня Лукашенко вручил белорусской теннисистке Виктории Азаренко и игроку в настольный теннис Владимиру Самсонову ордена Почета.