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Александр Лукашенко: «Вика Азаренко совсем маленькая была, когда я начинал немножко играть в теннис»

28.04.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил о начале карьеры Виктории Азаренко

«Вика совсем маленькая была, когда я начинал немножко играть в теннис. Она только начинала свою карьеру. Ей было 6 или около того, когда мы булочки ели на кортах. Часто это вспоминаю», – сказал Лукашенко в программе «Наши новости» на ОНТ.

Напомним, сегодня Лукашенко вручил белорусской теннисистке Виктории Азаренко и игроку в настольный теннис Владимиру Самсонову ордена Почета.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил о начале карьеры Виктории Азаренко «Вика совсем маленькая была, когда я начинал немножко играть в теннис.

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