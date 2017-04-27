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НБА. Плей-офф. «Чикаго» – «Бостон», «Юта» примет «Клипперс» и другие матчи
28.04.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся шестые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. Проигравший три раза подряд «Чикаго» примет «Бостон». «Юта» в домашней встрече попробует досрочно завершить сезон «Клипперс».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
«Вашингтон» ведет в серии – 3-2
«Бостон» ведет в серии – 3-2
«Юта» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня состоятся шестые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА-2017.
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