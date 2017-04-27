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НБА. Плей-офф. «Чикаго» – «Бостон», «Юта» примет «Клипперс» и другие матчи

28.04.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся шестые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА-2017. Проигравший три раза подряд «Чикаго» примет «Бостон». «Юта» в домашней встрече попробует досрочно завершить сезон «Клипперс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Атланта – Вашингтон
Дата проведения
29 апреля, 02.30, «Philips Arena»
Онлайн матча

«Вашингтон» ведет в серии – 3-2

Чикаго – Бостон
Дата проведения
29 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 3-2

Юта – Клипперс
Дата проведения
29 апреля, 05.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

«Юта» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

 
 
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Сегодня состоятся шестые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА-2017.

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