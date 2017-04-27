Белорусская ведущая Анна Бонд прокомментировала историю с флагом после полумарафона в Мадриде.

«История с флагом? Не понимаю, из-за чего начался весь сыр-бор. Зато появилась новая идея. В новом полумарафоне, если у меня хватит сил, на финише возьму сразу три флага. Третий? Уже знаю, что это будет. Пусть пока это останется секретом.

Это пиар? Вам не кажется, что мне саморекламы и так хватает? У меня достаточно активные страницы в социальных сетях. У меня нет утренних эфиров на белорусских телеканалах. Сегодня ставка у меня сделана на интернет-аудиторию. Вы же сами понимаете, кто сегодня смотрит телевидение. Регионы, бабушки, дедушки. Пиара мне достаточно. Ведь даже для того, чтобы поднять любой флаг, нужно было для начала пробежать эту дистанцию. Тут пиар весьма сомнительный, потому что требовал значительной подготовки.

Что касается флага, мне это непонятно. Один кричат, что я должна была его поднять, другие, что нет. Люди, определитесь. Делаешь – плохо, не делаешь – плохо. Это был мой звездный час, преодоление себя. Встретила девушку Олю из Минска и у нее был флаг. Мне подвернулся флаг, в чем проблема? Не ожидала такого хайпа. Увидела своих земляков в Мадриде, вот у них флаг был. Это же круто. Я бы любой белорусский флаг подняла», – сказала Бонд.

Анна Бонд осилила 21 км и сфотографировалась с «правильным флагом»