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Сергей Сафарьян: «Игра рукой Яшина в матче с БАТЭ? Это нарушение правил и пенальти»

28.04.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о назначении пенальти в матче «Крумкачы» – БАТЭ за игру рукой защитника Дмитрия Яшина.

«На записи отчетливо видно, что игрок защищающейся команды пытается сыграть головой в мяч. Однако не рассчитав скорость и траекторию допускает ошибку и мяч попадает в руку, которая находится в неестественном положении и, таким образом, увеличивает площадь тела. После соприкосновения с рукой, мяч вертикально падает вниз и при отскоке повторно попадает в руку. Это нарушение правил и пенальти», – сказал Сафарьян.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился мнением о назначении пенальти в матче «Крумкачы» – БАТЭ за игру рукой защитника Дмитрия Яшина.

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