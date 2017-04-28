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Анна Бонд: «Хочу, чтобы БАТЭ продолжали любить болельщики, даже если наш любимый клуб немножко «захворал»

28.04.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская ведущая Анна Бонд оценила игру БАТЭ на старте сезона.

«Сегодня БАТЭ переживает определенные игровые трудности. На то есть всякие причины. Хочу обратиться к болельщикам. Мы можем любить красивых, здоровых, богатых людей. Успешных. Если случаются трудности, это всегда проверка на «вшивость» окружения. В данном случае и люди проверяются. Хочу, чтобы нас продолжали любить болельщики, даже если наш любимый клуб немножко «захворал».

Почитываю комментарии. Сегодня все как крысы накинулись. Хочу пожелать футболистам силы духа. Обещание раздеться, если БАТЭ обыграет гранд? Подумаю над тем, что такого придумать, чтобы развеселить и взбодрить белорусский футбольный и спортивный мир», – сказала Бонд.

 
 
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