Защитник «Гомеля» Михаил Пыско оценил уровень чемпионата Беларуси.

- В Беларуси чувствуете себя за границей?

– Беларусь и Украина находятся рядом, поэтому полноценным легионером себя не чувствую. Все разговаривают на русском, языкового барьера не возникает, ощущаю здесь себя как дома.

- Переходя в «Гомель», вы уже имели какое-то представление о чемпионате Беларуси, о клубе в котором придется играть?

– Я знал, что лидерами белорусского футбола являются БАТЭ и солигорский «Шахтер», также слышал о минском «Динамо». О «Гомеле» тогда еще не знал, клуб для меня был новый во всех отношениях. Сейчас могу сказать, что это очень хорошая и конкурентоспособная команда.

- Чемпионат Украины и Беларуси чем-то принципиально отличаются?

– Сейчас чемпионат Украины не такой как был раньше – положение в стране сказывается и на футболе. Я считаю, что эти два турнира равны между собой.

- Но болельщиков у вас ходит больше.

– Учитывая, что людям в Украине сейчас не до футбола, думаю, в Беларуси стадионы заполняются больше. Особняком здесь стоят матчи с участием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» – на них всегда ходит много болельщиков.

- Поделитесь своими впечатлениями от нашей высшей лиги.

– Я заметил, что в чемпионате Беларуси почти все соперники одинакового уровня, а это означает, что между ними будет очень упорная борьба за титул. Ваш чемпионат способен удивлять, ведь в нем последняя команда может обыграть первую.

- Ваш соотечественник Виталий Кобин, раньше выступавший за солигорский «Шахтер» сказал, что чемпионат Беларуси это планка, до которой нельзя опускаться.

– Это его мнение. У каждого есть право на свою точку зрения. Свое отношение к чемпионату Беларуси я уже высказал, – сказал Пыско.