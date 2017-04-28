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Сборная Южной Кореи впервые в истории вышла в элитный дивизион ЧМ, Казахстан остался в дивизионе 1А

28.04.2017 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Южной Кореи в следующем году сыграет на ЧМ в элитном дивизионе турнира.

Это произойдет впервые в истории корейского хоккея.

Победив в серии буллитов Украину (2:1 Б), корейская команда набрала два очка и заняла второе место в группе, позволяющее заработать путевку в элиту.

Всего Корея заработала 11 баллов в 5 матчах. Столько же очков имеет на своем счету сборная Казахстана, но корейцы обыграли их в личной встрече.

Таким образом, Казахстан в следующем сезоне вновь выступит в первом дивизионе ЧМ.

 
 
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Сборная Южной Кореи в следующем году сыграет на ЧМ в элитном дивизионе турнира.

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