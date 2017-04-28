МИНСК, 28 апр — Sputnik. Бывший чемпион мира в тяжелом весе американский боксер Майк Тайсон выразил поддержку украинцу Владимиру Кличко, который в ближайшие выходные выйдет на ринг против британца Энтони Джошуа, сообщает Showtime Sports .



© Sputnik Владимир Вяткин Бой Джошуа – Кличко станет самым большим в истории Великобритании

Бой за титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный) между Джошуа и Кличко состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в ночь на воскресенье. Украинский боксер потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри.

"Я хочу, чтобы Кличко победил, но это будет непросто", — сказал Тайсон.

Американец назвал соперника Кличко "очень сильным и большим". "Я хочу, чтобы Кличко выиграл, потому что люблю, когда великие чемпионы завершают карьеру на вершине", — уточнил Тайсон.

Кличко, по словам Тайсона, последний боксер из его эры. "Все уже завершили карьеру, а он продолжает драться", — сказал американский боксер.

Сравнивая двух братьев, Виталия и Владимира, Тайсон отдал предпочтение нынешнему мэру Киева. "Виталий был более сильным бойцом, но Владимир выглядит лучше. Он — более стильный", — пояснил Тайсон.

В активе 41-летнего Кличко 64 победы (53 нокаутом) и 4 поражения. 27-летний Джошуа одержал 18 побед в 18 боях (все нокаутом). При взвешивании британец оказался тяжелее своего соперника на 4,4 килограмма: Кличко — 109, — Джошуа — 113,4.