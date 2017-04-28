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Бой Кличко против Джошуа: Тайсон болеет за украинца
28.04.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Бывший чемпион мира в тяжелом весе американский боксер Майк Тайсон выразил поддержку украинцу Владимиру Кличко, который в ближайшие выходные выйдет на ринг против британца Энтони Джошуа, сообщает
© Sputnik Владимир Вяткин
Бой за титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный) между Джошуа и Кличко состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в ночь на воскресенье. Украинский боксер потерял свои чемпионские титулы в ноябре 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри.
"Я хочу, чтобы Кличко победил, но это будет непросто", — сказал Тайсон.
Американец назвал соперника Кличко "очень сильным и большим". "Я хочу, чтобы Кличко выиграл, потому что люблю, когда великие чемпионы завершают карьеру на вершине", — уточнил Тайсон.
Кличко, по словам Тайсона, последний боксер из его эры. "Все уже завершили карьеру, а он продолжает драться", — сказал американский боксер.
Сравнивая двух братьев, Виталия и Владимира, Тайсон отдал предпочтение нынешнему мэру Киева. "Виталий был более сильным бойцом, но Владимир выглядит лучше. Он — более стильный", — пояснил Тайсон.
В активе 41-летнего Кличко 64 победы (53 нокаутом) и 4 поражения. 27-летний Джошуа одержал 18 побед в 18 боях (все нокаутом). При взвешивании британец оказался тяжелее своего соперника на 4,4 килограмма: Кличко — 109, — Джошуа — 113,4.
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