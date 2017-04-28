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Азаренко показала орден Почета: я очень счастлива

28.04.2017 20:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась своими чувствами после вручения ей ордена Почета, сообщает Sputnik.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды: Азаренко получила орден Почета.

"Я очень счастлива и признательна за то, что удостоена ордена Почета за свои достижения! Спасибо", — написала Азаренко на своей странице в Instagram.

Кроме нее орденом Почета был награжден игрок в настольный теннис Владимир Самсонов.

 
Теги: Минск
 
 
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Орден Почета теннисистке вручил президент страны, заметив, что она должна "воспитать и поднять до вершин" еще одного великого спортсмена.

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