МИНСК, 28 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась своими чувствами после вручения ей ордена Почета, сообщает Sputnik.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды: Азаренко получила орден Почета .

"Я очень счастлива и признательна за то, что удостоена ордена Почета за свои достижения! Спасибо", — написала Азаренко на своей странице в Instagram.

Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) Апр 28 2017 в 9:27 PDT

Кроме нее орденом Почета был награжден игрок в настольный теннис Владимир Самсонов.