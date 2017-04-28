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Белорус Кудин побил американца Мехмена на Fight Nights Global

29.04.2017 08:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Белорусский боец Алексей Кудин одержал победу над американцем Дерриком Мехменом на турнире Fight Nights Global 64, сообщает Sputnik.

Главный бой турнира в весовой категории свыше 93 килограммов состоялся вечером в пятницу, 28 апреля, в Москве в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый дворец".

32-летний Кудин одержал победу над 31-летним американцем по решению судей. Интернет-пользователи выразили недовольство тем, что победа была присуждена белорусскому спортсмену. По их мнению, Мехмен "потряс Кудина".

Кроме того, в тот вечер на ринг вышел еще один представитель Беларуси Эдуард Муравицкий (весовая категория до 70,3 кг). Его соперником стал россиянин Султан Абдуразаков. Судьи отдали победу российскому бойцу.

В главном бое турнира (до 57,2 кг) между Али Багаутиновым (Россия) и Тайсоном Нэмом (США) викторию праздновал американец. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин, вернувшийся на ринг после почти полугодового перерыва, одержал победу по очкам, пользователи сети не согласились с решением судей.

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