МИНСК, 29 апр — Sputnik. Белорусский боец Алексей Кудин одержал победу над американцем Дерриком Мехменом на турнире Fight Nights Global 64, сообщает Sputnik.

Главный бой турнира в весовой категории свыше 93 килограммов состоялся вечером в пятницу, 28 апреля, в Москве в спортивном комплексе "ВТБ Ледовый дворец".

32-летний Кудин одержал победу над 31-летним американцем по решению судей. Интернет-пользователи выразили недовольство тем, что победа была присуждена белорусскому спортсмену. По их мнению, Мехмен "потряс Кудина".

Кроме того, в тот вечер на ринг вышел еще один представитель Беларуси Эдуард Муравицкий (весовая категория до 70,3 кг). Его соперником стал россиянин Султан Абдуразаков. Судьи отдали победу российскому бойцу .

В главном бое турнира (до 57,2 кг) между Али Багаутиновым (Россия) и Тайсоном Нэмом (США) викторию праздновал американец.