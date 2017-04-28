Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не обращался к руководству английского клуба с просьбой отпустить его в «Реал».

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в «МЮ» и из окружения голкипера.

Накануне испанская газета Marca распространила информацию о том, что Де Хеа уже согласовал личный контракт с мадридским клубом и сообщил руководству «МЮ» о своем желании перейти в «Реал».

«МЮ» не намерен расставаться с Де Хеа, но если трансфер все же состоится, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не будет против, если «Реал» включит в сделку форварда Альваро Морату.