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The Telegraph: Де Хеа не просил «МЮ» отпустить его в «Реал»

29.04.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не обращался к руководству английского клуба с просьбой отпустить его в «Реал».

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в «МЮ» и из окружения голкипера.

Накануне испанская газета Marca распространила информацию о том, что Де Хеа уже согласовал личный контракт с мадридским клубом и сообщил руководству «МЮ» о своем желании перейти в «Реал».

«МЮ» не намерен расставаться с Де Хеа, но если трансфер все же состоится, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не будет против, если «Реал» включит в сделку форварда Альваро Морату.

 
 
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не обращался к руководству английского клуба с просьбой отпустить его в «Реал».

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