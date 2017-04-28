28 апреля депутаты Мингорсовета утвердили изменения в бюджет и инвестиционную программу столицы на 2017 год.

Cамыми крупными статьями расходов стали строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, куда будет направлено 47,3 миллиона рублей, или около 23,7 миллиона долларов, а также из средств инновационного фонда Мингорисполкома ОАО «Камволь» получит 27,2 миллиона рублей, или 12,6 миллиона долларов, которые пойдут на обновление ассортимента текстильной продукции с разработкой и выпуском новых видов тканей, создание нового производства по изготовлению конкурентоспособных тканей бизнес- и экономкласса.

В общем же в 2017 году расходы инновационного фонда Мингорисполкома составят 134,5 миллиона рублей, или более 67 миллионов долларов.