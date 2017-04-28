|
«Держи передачу»: зарплата Стасенко в «Северстали» составит 330 тысяч долларов в год
29.04.2017 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный российский журналист Алексей Шевченко в программе «Держи Передачу» продемонстрировал фотографию, на которой, якобы, указаны зарплаты хоккеистов «Северстали».
Согласно этим данным зарплата белорусского защитника Николая Стасенко составит 19 млн российских рублей (около 330 тысяч долларов) в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский журналист Алексей Шевченко в программе «Держи Передачу» продемонстрировал фотографию, на которой, якобы, указаны зарплаты хоккеистов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии