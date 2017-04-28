﻿ «Держи передачу»: зарплата Стасенко в «Северстали» составит 330 тысяч долларов в год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Держи передачу»: зарплата Стасенко в «Северстали» составит 330 тысяч долларов в год

29.04.2017 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Известный российский журналист Алексей Шевченко в программе «Держи Передачу» продемонстрировал фотографию, на которой, якобы, указаны зарплаты хоккеистов «Северстали».

Согласно этим данным зарплата белорусского защитника Николая Стасенко составит 19 млн российских рублей (около 330 тысяч долларов) в год.

ВИДЕО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский журналист Алексей Шевченко в программе «Держи Передачу» продемонстрировал фотографию, на которой, якобы, указаны зарплаты хоккеистов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В 2017 году минский бюджет выделит на строительство Центра художественной гимнастики 23,7 миллиона долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика