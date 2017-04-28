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Чемпионат России. «Локомотив» примет «Рубин», «Терек» – «Урал»
29.04.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 26-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет с «Рубином», ЦСКА сразится со «Спартаком», «Зенит» встретится на выезде с «Томью», а «Краснодар» примет «Анжи».
Чемпионат России
26-й тур
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В 26-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет с «Рубином», ЦСКА сразится со «Спартаком», «Зенит» встретится на выезде с «Томью», а «Краснодар» примет «Анжи».
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