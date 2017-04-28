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Чемпионат России. «Локомотив» примет «Рубин», «Терек» – «Урал»

29.04.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 26-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет с «Рубином», ЦСКА сразится со «Спартаком», «Зенит» встретится на выезде с «Томью», а «Краснодар» примет «Анжи».

Чемпионат России

26-й тур

Локомотив – Рубин
Дата проведения
29 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Терек – Урал
Дата проведения
29 апреля, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Уфа – Арсенал Тула
Дата проведения
30 апреля, 14.30, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Спартак
Дата проведения
30 апреля, 17.00, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Амкар
Дата проведения
30 апреля, 19.30, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика

 

Томь – Зенит
Дата проведения
1 мая, 13.00, «Стадион Труд»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов – Оренбург
Дата проведения
1 мая, 15.30, «стадион Металлург»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Анжи
Дата проведения
1 мая, 18.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В 26-м туре РФПЛ «Локомотив» сыграет с «Рубином», ЦСКА сразится со «Спартаком», «Зенит» встретится на выезде с «Томью», а «Краснодар» примет «Анжи».

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