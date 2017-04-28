Экс-голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин вспомнил чемпионат мира-2014 в Минске.

– Принимая во внимание все ваши взлеты и падения, невероятное количество клубов и матчей, каково вам справляться с эмоциями, которые захлестывают любого человека, даже едва соприкоснувшегося со спортом?

– Эмоции… Говорят же, чем взрослее – тем мудрее! Это по молодости эмоции били через край, потом научился их контролировать. С каждым годом становишься опытнее, уже предвидишь, что будет происходить. А в конце карьеры у меня эмоций, кстати, не было. Закончились тогда положительные эмоции.

Мне было уже практически 40 лет, и даже когда мы выигрывали игру, я был лишь доволен, что проделал хорошо свою работу, не более того. Однако если мы проигрывали, я переживал, что подвел команду, прокручивал все в голове – это негативные эмоции.Так получилось, что от побед я перестал получать удовольствие, знал, что будет завтра. Все стало рутиной…

Эмоции пошли на убыль – пора заканчивать. Хотя по состоянию здоровья все в порядке, сейчас я тоже могу успешно играть.

– 23 февраля 2015 года вы официально ушли из большого спорта.

– На самом деле я таких громких заявлений не делал. А случилось все намного раньше, после чемпионата мира 2014 года.

Я не собирался участвовать в домашнем чемпионате мира 2014 года. На 8 мая у сына была назначена операция в Италии. Сыну 6 месяцев. Я должен был быть рядом с семьей.

Решил ехать в Италию. Но тренер пришел ко мне домой, начал уговаривать. И совместными усилиями им с моей женой удалось уговорить меня принять участие в чемпионате. Я согласился. Домашний чемпионат мира все же, столько отдал сил и времени…

Операцию ребенку перенесли на 9 мая – на день игры Беларусь – США. На тот момент я думал, что смогу справиться с эмоциями, сконцентрируюсь на игре. Но, к сожалению, тогда со своими эмоциями не справился. Матч проиграли, играл я неважно, счет 1:6. США – единственная команда, которую я не обыгрывал…

Тогда я посчитал, что 9 мая воевал мой дед, у сына – операция, никогда у американцев не выигрывали, что это как раз тот день, когда мы можем проявить характер.

К сожалению, мы проиграли, после игры у меня как будто что-то вычеркнулось из жизни, в душе моей что-то перевернулось. Если хоккей для меня был моей жизнью, то на тот момент я ощущал себя предателем по отношению к своему сыну, которого оставил в тяжелой ситуации.

Во время игры мысли крутились, как все там, у сына, прошло, результатов операции я не знал. После игры жена позвонила в слезах. Все прошло хорошо, но мне было тяжело это слушать.

На тот момент у меня как отрезало. Неправильный выбор сделал. Желание играть пропало. Была возможность играть после этого случая – я отказывался. «Можете на меня не рассчитывать, я вам не помощник» – отвечал я на предложения, – рассказал Мезин.