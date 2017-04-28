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Корейские хоккеисты будут играть в элитном дивизионе
29.04.2017 10:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Национальная сборная Южной Кореи по хоккею вышла в элитный дивизион и в следующем году сыграет на Чемпионате мира, сообщает Sputnik.
© Sputnik/ Максим Костьян, Александр Шурмелев
Накануне южнокорейские хоккеисты провели заключительный поединок ЧМ в группе А против команды Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
Южнокорейская сборная, в которой играют несколько канадцев, заняла второе место по итогам турнира — в активе команды 11 очков. Вместе с ними в элиту мирового хоккея вышли австрийцы, у которых 12 баллов.
Команда Украины не смогла выиграть ни одного матча в группе А и в следующем сезоне будет играть в группе В первого дивизиона.
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Южнокорейская сборная одержала четыре победы в рамках ЧМ в группе А - над поляками, казахстанцами, венграми и украинцами, проиграв лишь австрийцам.
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