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Евротур. Чешские игры. Россия сыграет с Финляндией, Чехия против Швеции

29.04.2017 10:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во 2-м туре чешского этапа Евротура Россия сыграет с Финляндией, Швеция – с Чехией. 

Евротур

Чешские игры

2-й тур

Россия – Финляндия
Дата проведения
29 апреля, 14.00, «Budvar Arena»
Онлайн матча Видео
Чехия – Швеция
Дата проведения
29 апреля, 18.00, «Budvar Arena»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Чехия – 3 (1), Швеция – 2 (1), Россия – 1 (1), Финляндия – 0 (1).

Евротур: Россия – 25 очков (10 матчей), Чехия – 15 (10), Швеция – 11 (10), Финляндия – 9 (10).

 

 
 
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Во 2-м туре чешского этапа Евротура Россия сыграет с Финляндией, Швеция – с Чехией.

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