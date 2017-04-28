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Евротур. Чешские игры. Россия сыграет с Финляндией, Чехия против Швеции
29.04.2017 10:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во 2-м туре чешского этапа Евротура Россия сыграет с Финляндией, Швеция – с Чехией.
Евротур
Чешские игры
2-й тур
Положение команд: Чехия – 3 (1), Швеция – 2 (1), Россия – 1 (1), Финляндия – 0 (1).
Евротур: Россия – 25 очков (10 матчей), Чехия – 15 (10), Швеция – 11 (10), Финляндия – 9 (10).
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Во 2-м туре чешского этапа Евротура Россия сыграет с Финляндией, Швеция – с Чехией.
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