Сегодня национальная сборная Беларуси отправилась во Францию, где 30 апреля и 1 мая проведет два спарринга с французами, а уже 5 мая примет старт на чемпионате мира.

В выездном списке из 27 хоккеистов:

вратари – Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба – «Динамо-Минск»), Виталий Трус («Неман»);

защитники – Роман Граборенко, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич (все – «Динамо-Минск»), Павел Воробей («Динамо-Молодечно»), Владимир Денисов («Трактор»), Николай Стасенко («Северсталь»), Олег Евенко («Кливленд»);

нападающие – Артем Волков, Сергей Дрозд, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Сергей Костицын, Александр Кулаков, Александр Павлович, Андрей Стась (все – «Динамо-Минск»), Артем Демков («Шахтер»), Андрей Костицын (ХК «Сочи»), Егор Шарангович (сборная U20), Александр Когалев, Максим Парфеевец (оба – «Юность»), Шарль Лингле («Айсберен»), Михаил Стефанович («Неман»).

После товарищеских матчей с Францией предстоит отсеять еще несколько игроков.