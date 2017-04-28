﻿ Штутгарт (WTA). 1/2 финала. Шарапова сыграет с Младенович. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штутгарт (WTA). 1/2 финала. Шарапова сыграет с Младенович

29.04.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В субботу в Штутгарте Мария Шарапова (WC) сыграет с активно критиковавшей ее француженкой Кристиной Младенович.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

25 – 30 апреля 2017

Premier

Призовой фонд – 776 000 долларов

Крытые корты, грунт

Полуфинал

Кристина Младенович (Франция)  Мария Шарапова (Россия)
Дата проведения
29 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Лаура Зигемунд (Германия)
Дата проведения
29 апреля, 17.30
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в Штутгарте Мария Шарапова (WC) сыграет с активно критиковавшей ее француженкой Кристиной Младенович.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборная Беларуси отправилась во Францию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика