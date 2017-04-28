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Штутгарт (WTA). 1/2 финала. Шарапова сыграет с Младенович
29.04.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу в Штутгарте Мария Шарапова (WC) сыграет с активно критиковавшей ее француженкой Кристиной Младенович.
Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
25 – 30 апреля 2017
Premier
Призовой фонд – 776 000 долларов
Крытые корты, грунт
Полуфинал
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В субботу в Штутгарте Мария Шарапова (WC) сыграет с активно критиковавшей ее француженкой Кристиной Младенович.
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